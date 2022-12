Ritka fotón a 79 éves Mick Jagger angyali kisfia

Kétség sem férhet hozzá, hogy a kisfiú szakasztott az édesapja.

A napokban ünnepelte hatodik születésnapját a The Rolling Stones frontemberének legkisebb csemetéje, Deveraux. Az angyali sztárcsemetéről, aki nem mellesleg tényleg szakasztott az apja, a balerina anyuka, Melanie Hamrick osztott meg egy friss felvételt.

A fiúcska egyébként nem csak a külső jegyekben ütött Mick Jaggerre, kora ellenére már most nagy zenerajongó, anyukája szerint zsigereiben van a rock and roll. Már most úgy rázza a haját édesapja slágereire, mint egy igazi rockzenész, és remek ritmusérzéke is van.

Melanie és Mick még azelőtt szakítottak, hogy Deveraux megszületett volna, a rocksztár pedig egy ideig a tőle 52 évvel fiatalabb Noor Alfallah producerrel alkotott egy párt, azonban nem sokkal később kibékült kisfia édesanyjával és idén novemberben már az eljegyzéskről pletykáltak.

A 35 éves Melanie novemberben egy tükörszelfin villantotta meg gyémántját, de a pár azóta sem nyilatkozott róla, hogy valóban eljegyzeték volna egymást.

Mick Jagger után mindig is bomlottak a nők, a zenész pedig köztudottan nehezen tudott nemet mondani a hölgy társaságra. Ezek után nem meglepő, hogy nyolc gyermek édesapja, akiket négy anya hozott világra.

