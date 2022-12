Lelepleződött: rákosnak hazudta magát a népszerű kórházsorozat tagja

Elisabeth Finch, a Grace klinika című orvosi drámasorozat forgatókönyvírója végre bevallotta, hogy éveken át hazudozott kollégáinak a kitalált betegségeiről.

'Grey's Anatomy' writer reveals she lied about having cancer, dead brother: 'I f–ked up' https://t.co/NQ87XSLUGr pic.twitter.com/MbOaGLehbK

— New York Post (@nypost) December 7, 2022