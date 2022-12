Catherine Zeta-Jones fiatalabbra cserélte partnerét

A kérdés már csak az, hogy mit szól ehhez a színésznő férje, Michael Douglas?

Catherine Zeta-Jones a minap részt vett új, a National Treasure: Edge of History című Disney sorozata premierén, a vörös szőnyegre pedig egy ifjú szívtipróval érkezett, név szerint Dylan Michael Douglas-szal, aki a színésznő legidősebb gyermeke.

Az anya-fia páros lenyűgözte a jelenlévőket, ahogy kéz a kézben végig vonultak a kamerák előtt. Catherine fantasztikusan nézett ki mélyen dekoltált fekete estélyijében, amelyet mintha Morticia Addams szekrényéből akasztott volna le. A stílusérzékből pedig láthatóan Dylannek is jutott, aki egy háromrészes barna öltönyt választott narancssárga nyakkendővel.

A gyönyörű 53 éves színésznő új vörös szőnyeges partnere meglepte a közönséget, hiszen Catherine és férje szinte szó szerint elválaszthatatlanok, ritkaság számba megy, ha nem együtt jelennek meg egy eseményen.

1996-ban az év szenzációjának számított, hogy Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas egymásba szeretett. A házaspárnak meg voltak a maguk hullámvölgyei házasságuk alatt, de még 22 év után is úgy tudnak egymásra nézni, mintha mézesheteiket élnék. Fiuk, Dylan most 22 éves, bájos lányuk, Carys pedig idén áprilisban töltötte be a 19-et.

Igen, van közöttük 25 év korkülönbség, de anno nem törődtek a negatív véleményekkel, és ennyi év után már semmit sem kell bizonyítaniuk. Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas házassága bizonyára az égben köttetett, hiszen a mai napig is úgy rajonganak egymásért, akár a tinik.