Ashton Kutcher a mélybe vetette volna magát, hogy megmentse ikertestvérét

Ashton Kutcher leült az első közös interjúra az agyi bénulással született és szívátültetésen átesett ikertestvérével, Michaellel. A Paramount+ The Checkup With Dr. David Agus című műsorban a 44 éves színész elérzékenyülve, testvére kezét szorongatva beszélt az egészséggel kapcsolatos küzdelmeikről.

Ashton Kutcher and his twin brother Michael open up about their relationship and reveal that they've shared everything their entire lives because they "didn't know that there was another way."https://t.co/XAPpE3JBz1

