Taylor Swift még Selena Gomez is lekörözte a díjátadón

A popénekes lett az év előadója, de a legjobb album (Midnights) és Anti-Hero című számával a legjobb videoklip-kategóriában is győzött.

A közönség által online megszavazott díjakat filmes, televíziós és zenei kategóriákban adták át. Az év filmsztárja a színésznők között Elizabeth Olsen (Doktor Strange az őrület multiverzumában), a színészek között pedig Chris Hemsworth, a Thor: Szerelem és mennydörgés főszereplője lett.

Az év filmjének a Doktor Strange az őrület multiverzumában című produkciót szavazta meg a közönség, az akciófilmek közül pedig a Top Gun: Maverick győzött.

A nézők kedvenc tévésorozata a Stranger Things lett, és a széria az év legjobb sci-fi-fantasy sorozatának díját is elvitte.

Selena Gomezt két díjjal is jutalmazták: a Gyilkos a házban című sorozat sztárjaként a vígjáték mezőnyben a legjobb színésznő trófeáját vehette át, és az év közösségi celebritásának is megválasztották.

.@selenagomez is so funny she should win an award for her jokes. Wait: she did!! Congrats Selena Gomez on winning The Comedy TV Star of 2022! #PCAs pic.twitter.com/l0xycibDde

— People's Choice (@peopleschoice) December 7, 2022