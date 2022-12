Betörtek a sztárfocista otthonába, a rablók ismerték a riasztó kódját

A katari labdarúgó-világbajnokság vasárnap esti nyolcaddöntőjében az angol válogatott 3–0-ra legyőzte a szenegáli csapatot, ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, ahol a címvédő francia válogatottal találkozik majd. A mérkőzésen azonban az angolok egyik legnagyobb sztárja, Raheem Sterling személyes okok miatt nem lépett pályára.

EXCLUSIVE: Raheem Sterling 'shaken' after burglary at £6m mansion which neighbours claim may be an 'inside job by contractors' https://t.co/izqGDzeJIy

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 5, 2022