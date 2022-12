Vége a románcnak, szakított Charles Leclerc és gyönyörű barátnője

Leclerc, aki idén a második helyen végzett a Ferrarival a Forma-1-es világbajnoki sorozatban, szingliként kezdi meg a jól megérdemelt pihenését a sűrű szezon után. A sármos pilóta közösségi oldalán jelentette be ugyanis, hogy ő és kedvese, Charlotte Siné külön utakon folytatják.

. @Charles_Leclerc and Charlotte have ended their relationship. Please respect their privacy. pic.twitter.com/TL5JBTvx5X

— Charles Leclerc Fan Page (@LeclercNews) December 6, 2022