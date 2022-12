Sokáig a börtönben marad Lady Gaga kutyáinak elrablója

Több mint két évtizedre ítélték rács mögé azt a férfit, aki tavaly ellopta az énekesnő francia bulldogjait és lelőtte a kutyasétáltatóját.

James Howard Jackson hétfőn elfogadta a vádalkut, amely szerint a következő 21 évet a Los Angeles megyei börtönben fogja tölteni.

A Los Angeles megyei kerületi ügyészség szerint Jackson nem vallotta magát bűnösnek gyilkossági kísérlet vádjában, de elismerte a súlyos testi sértés okozását.

„A vádalku értelmében Jackson felelősségre vonható erőszakos bűncselekmény elkövetéséért, és ez reméljük kellő igazságot szolgáltat az áldozatoknak”

– áll az ügyészség közleményében.

Jackson egyike volt annak az öt embernek, akik részt vettek a kutyák elrablásában és az utána következő lövöldözésben.

A hatóságok szerint az elkövetők nem kifejezetten Lady Gagát vették célba, a csoport indítéka a francia bulldogok értéke volt, amely fajta több ezer vagy akár több tízezer dollárba is kerülhet.

Jackson és társai 2021. február 24-én több Los Angeles-i negyedet is körbejártak, hogy francia bulldogokat keressenek. Amikor a Sunset Boulevardon találkoztak Gaga kutyasétáltatójával, Ryan

Fischerrel és a három kutyával, heves dulakodás alakult ki, amelyben Jackson megütötte, fojtogatta és lelőtte Fischert egy közeli ház csengőkamerája által rögzített támadásban. Fisher túlélte a támadást, de tüdejének egy részét el kellett távolítani.

A kutyusokat, Kojit és Gustavot néhány nappal később Jennifer McBride hozta vissza, akit szintén megvádoltak a bűncselekmény miatt.

Egy másik bűntársa, Harold White szintén nem vallotta magát bűnösnek hétfőn, őt jövőre ítélik el.