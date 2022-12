Új bizonyíték Amber Heard és Johnny Depp ügyében

Úgy tűnik tovább folytatódik az exek sárdobálása, a színésznő egy 68 oldalas dokumentummal válaszolt az ítéletre.

Az Aquaman 36 éves színésznője fellebbezést nyújtott be a virginiai bírósághoz, amelyben a döntés megváltoztatását vagy újra tárgyalását kéri a volt férje, Johnny Depp által indított nagy horderejű rágalmazási per után, amelyet az év elején elvesztett, és amiért 10 millió dolláros kártérítést ítéltek meg Depp javára.

Amber Heard has filed a new appeal in Virginia over the defamation trial verdicthttps://t.co/u1OTvTap9m — JustJared.com (@JustJared) December 5, 2022

Amber az új dokumentumokban azzal érvel, hogy Penney Azcarate virginiai bíró kizárta a bizonyítékok közül azokat a terápiás kezelésén készült jegyzeteket, amelyekben arról számolt be a színésznő az orvosának, hogy exférje bántalmazta őt.

„Ennek az ügynek azért sem lett volna szabad bíróság elé kerülnie, mert egy másik bíróság már megállapította, hogy Depp több alkalommal is bántalmazta volt feleségét”

– utaltak Heard ügyvédei a 2019-es tárgyalásra, amit az Egyesült Királyságban tartottak.

Amber Heard és Johnny Depp a bíróságon (Fotó: MTI/EPA)

Amik eddig történtek:

2019 márciusában Johnny Depp 50 millió dollárra perelte be volt feleségét, Amber Heardot, miután a nő 2018-ban véleménycikket írt a The Washington Postnak, amelyben azt állította, hogy a Karib-tenger kalózai sztárja bántalmazta őt. A színésznő nem nevezte meg kifejezetten Deppet a cikkben, csupán azt írta, hogy „családon belüli erőszak áldozata”, azonban ennyi is elég volt, hogy Johnnyt pellengérre állítsa a közvélemény szemében és ellehetetlenítse a munkától.

2020 februárjában a DailyMail birtokába került hangfelvételeken Amber Heard beismerte, hogy megütötte volt férjét, Deppet.

2021 januárjában Heard 100 millió dollárra perelte vissza volt férjét.

Kapcsolódó tartalom

2022. április 11-én kezdődött a hathetes tárgyalás Virginiában, ahol a pár kapcsolata során elhangzott bántalmazási vádakról tárgyaltak. A pár 2015-ben házasodott össze, de 2017-ben elváltak.

2022. április 20-án Heard elismerte, hogy erőszakoskodott Depp-pel, miközben a színésznő hangfelvételét játszották le. A színész azonban tagadta, hogy valaha bántotta volna volt feleségét.

Fairfax, 2022. május 2.

Johnny Depp amerikai színész érkezik az általa indított rágalmazási per tárgyalására a virginiai Fairfax megyei bíróságon 2022. május 2-án. Depp rágalmazás vádjával perelte be korábbi feleségét, Amber Heard amerikai színésznőt, akitől 50 millió dollár kártérítést követel. Amber Heard egy 2018-as véleménycikkben családon belüli bántalmazások túlélőjének nevezte magát. A per április 11-én vette kezdetét, és várhatóan hat héten át tart majd.

MTI/EPA/Pool/AP/Steve Helber

2022. június 1-jén a bíró Johnny Depp javára döntött, és Amber Heardnek 10,3 millió dolláros kártérítést kellett kifizetnie. Az esküdtszék azonban 2 millió dollárt Heardnek is odaítélt.

2022. július 21-én Heard fellebbezést nyújtott be a kártérítés miatt, egy nappal később pedig Depp is így tett.

Az egykori sztárpár legközelebb már csak Az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságára viheti az ügyet.