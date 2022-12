A Drágán add az életed mikulásos verziója abszurd, de ütős

Az igazságosztó Télapó, David Harbourral a főszerepben hozza meg a karácsonyi hangulatot.

Bevallottan a Drágán add az életed! volt az egyik ihletforrás a Vérapó című vidám karácsonyi gyilkolászás alkotói számára: a nagy ünnep előestéjén a Mikulás kénytelen megmutatni egy csapat vérszomjas zsoldosnak, hogy a nagyszakállú apó puttonya nem csupán diót és mogyorót rejt.

epa10337973 US actor David Harbour attends the premiere of Violent Night at TCL Chinese Theatre in Hollywood, California, USA, 29 November 2022. EPA/RINGO CHIU

A film rendezője, a norvég Tommy Wirkola (Náci zombik, Boszorkányvadászok) más előképeket is büszkén fel tud sorolni. Az egyik nyilvánvalóan a Reszkessetek, betörők!, ahol egy kisfiú kínozza módszeresen a gonosztevőket a karácsony tiszteletére, de Wirkola számára a Tapló télapó is hatalmas lendületet adott. A folytatással is megfejelt keserű vígjátékban az Oscar-díjas Billy Bob Thornton lecsúszott, alkoholista színészt alakít, aki decemberben Mikulásként tesz szert némi mellékesre, miközben egyik zűrből a másikba keveredik, és próbál viszonylagos rendet teremteni abban a romhalmazban, ami az ő élete.

„Ez a darab az egyik kedvenc filmem, és a szelleme végig ott lebegett a Vérapó forgatási helyszínei felett – mondja Wirkola. – A Tapló télapó a legdurvább élethelyzeteket sorakoztatja fel, és tele van abszurd humorral, mégis közvetíteni tudja a karácsony örök üzenetét. Az ember úgy jön ki boldogan szökdécselve a moziból, hogy hamisítatlan karácsonyi filmet látott. Szerintem a Vérapó is ilyen lett.”