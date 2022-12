Két testvérét gyászolja Rod Stewart

A 77 éves brit rocker az Instagramon gyászolta idősebb testvéreit. Bob kedd este halt meg, nem sokkal másik testvére, Don után, aki szeptember elején hunyt el 94 évesen.

Rod Stewart reveals brothers Don and Bob died within 2 months of each other https://t.co/HIeyX5WwTb pic.twitter.com/IWZtebg0Ub

