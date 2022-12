Elhunyt a Netflix népszerű sorozatának sztárja

Brad Williams Henke 56 éves korában, tisztázatlan körülmények között halt meg.

A színész családja a TMZ-nek elmondta, hogy Henke otthon, álmában hunyt el, de halálának okait egyelőre még ők sem tudják.

'Orange Is The New Black' actor Brad William Henke is dead at 56. https://t.co/0dcOYDTvNV — TMZ (@TMZ) December 2, 2022

Brad Williams Henke egyik legismertebb szerepe a Narancs az új fekete (Orange Is the New Black) című sorozatban volt, amely hét évadon keresztül, 2013-tól 2019-ig futott a Netflixen. A színész az egyik börtönőrt alakította, aki szemtanúja volt a Samira Wiley színésznő által alakított Poussey Washington megölésének, ami a Netflix dramedy történetének egyik legnagyobb pillanata volt.

'Orange is the New Black' actor Brad William Henke dead at 56 https://t.co/mKEPGd5qaG pic.twitter.com/6PyUpGHBaC — Page Six (@PageSix) December 2, 2022

Henke többek között olyan tévésikerekben tűnt még fel, mint a Különleges ügyosztály, a Castle, a Dr. Csont, a Dexter vagy A hivatal.

Az egykori futballista azután lépett be a hollywoodi filmiparba, hogy 1994-ben sorozatos sérülések miatt visszavonult az NFL-ből.

Brad védőposzton játszott az Arizonai Egyetemen, majd 1989-ben a New York Giants igazolta le. A sztárfocista a Denver Broncos csapatában játszott a San Francisco 49ers elleni XXIV. Super Bowl mérkőzésén.