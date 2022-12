Karácsonyi díszbe öltözött mesevilággá változott a Fehér Ház

A first lady, Jill Biden meseszép dekorációt álmodott meg, amelyet 150 önkéntes segítéségével, egy hét alatt készítettek el.

„Az értékek, amelyek egyesítenek bennünket, mindenütt megtalálhatóak a ház körül, a lehetőségbe, az optimizmusba és az egységbe vetett hit. Szobáról szobára képviseljük azt, ami az ünnepek alatt összeköt bennünket”

– mondta a first lady.

Washington, 2022. november 29.

Karácsonyi dekoráció a washingtoni Fehér Ház keleti oszlopcsarnokában 2022. november 28-án.

MTI/AP/Patrick Semansky

A Fehér Ház körül 77 karácsonyfa, 25 koszorú és több mint 83 615 ünnepi fény lett elhelyezve. Az idei mézeskalács Fehér Házba a philadelphiai Függetlenségi Csarnok süteménymodelljét is beépítették, az alkotás együttesen 300 fontot, vagyis több mint 130 kilót nyom.

A témához (We the People) híven a Fehér Ház a könyvtárban kiállította a Függetlenségi Nyilatkozat egy 1845-ben nyomtatott példányát is.

Washington, 2022. november 29.

Karácsonyfa a washingtoni Fehér Ház Kék Szobájában 2022. november 28-án.

MTI/AP/Patrick Semansky

A dekorációba beleszőttek néhány Biden családi hagyományt is. Az ebédlőben a kandallóról lógnak le a Biden család harisnyái, amelyeket a first lady a nagymamájától örökölt és amiket a tradíció szerint naranccsal töltenek meg.