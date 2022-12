Danny Devito legidősebb lánya kiköpött az édesapja

Danny és Lucy együtt jelentek meg a vörös szőnyegen, méghozzá a Willow című sorozat díszbemutatóján.

Ritka alkalmak egyike, hogy együtt láthatjuk Danny DeVitót és lányát, Lucyt, akik együtt jelentek meg Warwick Davis új Disney+ sorozatának premierjén.- írja a Dailymail.

Danny DeVito can’t hide his pride posing next to daughter Lucy at Willow premiere https://t.co/fPfDwORItu — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 30, 2022

A 77 éves DeVito és a 39 éves Lucy kedden együtt pózoltak a vörös szőnyegen a Willow bemutatóján, amely az 1988-as azonos című film alapján készült és tulajdonképpen inkább folytatás, mint remake.

Lucy a színész legidősebb gyermeke, aki Rhea Perlman színésznőtől született. Édesapja nyomdokain járva szintén a színész mesterséget választotta hivatásának, a Melissa & Joey című sorozatban öt éven át szerepelt. Ezzel együtt, na és persze úgy, hogy vezetéknevük is egyforma, sokaknak eszébe sem jut, hogy a színésznő az Ikrek sztárjának lánya. Pedig vonásaikon kívül is hasonlítanak, sajnos Lucy is igen alacsony lett, éppen 148 centi, tehát csupán 2 centivel magasabb, mint Danny.

Lucyt legutóbb a Netlixen debütáló Blonde című filmben láthatta a közönség.

Kapcsolódó tartalom