Oszlopnak csapódott és sportkocsijában égett halálra - a mai napig feldolgozhatatlan Paul Walker halála

A Halálos iramban-sorozat sztárja egy Porsche 2005 Carrera GT utasa volt, amikor a barátja vezette jármű nagy sebességgel lámpaoszlopnak csapódott és lángra lobbant 2013 novemberében a kaliforniai Santa Claritában. A tragédiában Walker barátja, az autót vezető Roger Rodas pénzügyi tanácsadó is elhunyt.

Vin Diesel Pays Tribute to Paul Walker 9 Years After His Death: 'Love You and Miss You' https://t.co/eQupqlse81

— People (@people) November 30, 2022