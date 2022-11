A négyévesnek is kockás hasizma van, durva vádakkal néz szembe az énekesnő

Parázs vita alakult ki a közösségi médiában a visszavonult NFL sztár, Eric Decker és énekesnő felesége, Jessie James Decker három gyermeke miatt, akikről a hálaadás utáni hétvégén posztoltak fürdőruhás képeket a családi összejövetelen – írja a People magazin. A fotókon mind a hárman kockás hasfallal pózolnak, ami megosztotta a közvéleményt.

Míg egyesek szerint kínos hasizmot photoshoppolni egy négyéves testére, mások azzal vádolták meg a szülőket, hogy kemény edzésekre kényszerítik őket. A sportoló és párja később tisztázta, hogy szó sincs semmiféle photoshoppról vagy filterről, gyermekeik tényleg ilyen izmosak, azt viszont kikérték maguknak, hogy ők kényszerítenék gyermekeiket kemény edzésekre.

Jessie James Decker Addresses Accusations of ‘Photoshopping Abs’ on Her Children in Photos https://t.co/E91xevc4iq

— People (@people) November 29, 2022