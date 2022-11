Thriller 40: újra kiadták Michael Jackson albumát

A kiadványon a 2009-ben elhunyt amerikai énekes, dalszerző lemezének jól ismert slágerei (Thriller, Wanna Be Startin’ Somethin’, The Girl Is Mine, Beat It, Billie Jean) és számos különlegesség található – közölte a Sony Music, amely az Estate of Michael Jackson szervezettel közösen adta ki a Thriller 40 című albumot.

Thanks to Michael’s fans all around the world for support of Thriller 40 and getting the album to #7 on the Billboard 200 Album Chart and on all of the other charts around the world! #Thriller40 pic.twitter.com/CAWIjnyzs5

