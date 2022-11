Felismeri még a Családi vakáció és Amerikai história x 71 éves színésznőjét? Al Pacino exe elárulta miért fordított hátat Hollywoodnak

Beverly D’Angelo idén karácsonykor olyan ételt főz, ami után a vendégek, köztük exe, Al Pacino, akivel öt évig alkottak egy párt, mind a tíz ujját megnyalja majd.

Beverly D’Angelo dishes on her holiday turkey secret that delights ex Al Pacino https://t.co/fdkC6Ldhnt pic.twitter.com/AcGiPJ3cln

— New York Post (@nypost) November 26, 2022