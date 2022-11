Elhunyt a Walker, a texasi kopó sztárja

Halálának hírét a University of Nevada, Las Vegas Képzőművészeti Főiskola osztotta meg, ahol Clarence Gilyard Jr. docensként dolgozott.

Clarence Gilyard Jr., the actor best known for playing computer hacker Theo in “Die Hard” and naval flight officer Marcus “Sundown” Williams in “Top Gun,” has died at the age of 66 https://t.co/vyjNJn2mW5

— CNN (@CNN) November 29, 2022