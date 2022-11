Bob Dylan beismerte, amit a rajongók már sejtettek: a zenész „téves döntésnek” nevezte ami történt

Az irodalmi Nobel-díjas zenész, dalszerző közleményt adott ki, hogy bocsánatot kérjen „téves döntése” miatt, mivel új könyve különleges, „kézírásos autogrammal” ellátottként hirdetett példányainak dedikálásához gépet vett igénybe.

A The Philosophy of Modern Song (A modern dal filozófiája) című könyv Dylan más zenészek számaihoz írt kommentárjait tartalmazza, és november elején jelent meg. Kilencszáz példánya „saját kezű aláírást” tartalmaz, 599 dollárért (234 ezer forint) került forgalomba. Minden egyes példányhoz a Simon and Schuster kiadó hitelességet garantáló levelét csatolták.