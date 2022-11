Még a rendőrök is előkapták a kamerát, a szemük előtt vált valóra a karácsonyi film híres jelenete

Ahogy Kópé mondta a Mi a manó című karácsonyi filmben: Tégy úgy, mintha minden nap karácsony lenne! Egy ismeretlen férfit, aki egészen biztosan a mozi nagy rajongója, már megérintette az ünnepi hangulat, aki hálaadás előtt egy nappal örvendeztette meg New York belvárosának járókelőit, és a helyi rendőrség járőreit, amikor szerda hajnalban a film egyik leghíresebb jelenetét alkotta újra a az 59. utca egyik zebráján.

Late night Buddy the Elf spotting on the Upper East Side!

Bye, Buddy, we hope you find your dad! pic.twitter.com/1GzZ9zbafy

— NYPD 19th Precinct (@NYPD19Pct) November 23, 2022