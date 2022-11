Elképesztő fordulatot vett a lánykérés, imádja az internet a fürge vőlegényt

Hányan estek már áldozatul a vízre vagy éppen vízpartra szervezett lánykérésnek, de úgy tűnik a szerelmes férfiak nem tanulnak...

Lánykérés rosszabbul csak akkor sülhet el, ha a leendő ara nemet mond… Mindenesetre a legkínosabb eljegyzési videók versenyében még így is dobogós a 35 éves Scott Clyne és a 32 éves Suzie Tucker nagy pillanata, amikor is a vőlegény a tengerben végezte.

Scott úgy gondolta, hogy egy kis hajón, két barátjuk társaságában, a lenyűgöző naplementében kéri meg élete szerelmét, a terv azonban váratlan fordulatot vett, amikor Scott idegességében elejtette a gyűrűs dobozt, ami persze a hullámok közé pottyant. A férfi a másodperc töredéke alatt ugrott a borsos árú ékszer után, miközben párja alig tudott felocsúdni az első sokktól, hogy barátja éppen térdre ereszkedik, máris jött az újabb meglepetés.

A fiaskó, és néhány percnyi sírva nevetés után Suzie természetesen igent mondott, a gyűrűt pedig sikerült megmentenie a fürge vőlegények, így nem maradt gyémánt nélkül az újdonsült ara sem.

A TikTokra feltöltött videót több, mint 8 millióan lájkolták november 12-i feltöltése óta és közel 1,5 millióan lájkolták, valamint 3000 komentet is kapott, melyben nyilván a frappáns aláfestő zene is sokat segített, hiszen egy ilyen jelenethez mi illene jobban, mint Soopy Dog “Drop it Like It’s Hot” című száma.