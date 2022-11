Mariah Carey alulmúlta önmagát, videón a műsor aminél sokan nem láttak silányabbat

A Macy's áruház parádéján immár hagyomány, hogy az énekesnő előadja híres ünnepi slágerét, az előadás azonban hagyott maga mögött némi kívánnivalót.

Ha Marah Carey hivatalosan nem is a karácsony királynője, a rajongók szívében már régóta ő birtokolja ezt a pozíciót, így aztán az ünnepi időszakot beindító hálaadás napi Macy’s parádé nem telhet el úgy, hogy a díva nem adja el ikonikus karácsonyi dalát, az All I Want For Christmas Is You-t.

A rózsaszín, habos sellőruhában, esernyővel ácsorgó Mariah-nak azonban kevéssé sikerült varázslatot csempésznie az emberek szívébe, mivel olyan playback show-t csinált, amilyen maximum a Zs-kategóriás színészektől láthatunk.

Bár nem vonja senki kétségbe az énekesnő hangi adottságait, abból ezúttal semmit sem kapott az ünneplő tömeg, a Twittert elárasztották a bosszús és kiábrándult kommentek, sokan ilyen rossz, tátogós műsort még életükben nem láttak.

Bár az előző években sem a vokál miatt kapta az elismeréseket Carey, idén gyakorlatilag moccanni sem volt hajlandó, magát lecövekelve a pódiumon egy centit sem mozdult meg, míg a körülötte lévő táncosok a lelküket is beleadták, hogy így is mozgalmasnak tűnjön az előadás.

Kapcsolódó tartalom

A díva védjegyi kérelmét nemrégiben utasította el az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatala, ami lehetővé tette volna számára, hogy a világon egyedüliként használhassa zenéin és árucikkein a „karácsony királynője” jelzőt.