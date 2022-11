Látta már Diana lefegyverző szépségű unokahúgait? A legvonzóbb topmodelleket is lekörözik

Diana hercegné 30 éves unokahúgai bárhol jelenjenek is meg, minden tekintetet magukra vonzzanak.

Lady Eliza egy elegáns, magas nyakú, félvállas, kivágott ruhát viselt az eseményre, amelyet egy pár pántos fekete szandállal kombinált, szőke fürtjeit pedig elegáns kontyba fogta, pont mit nővére, Lady Amelia.

Lady Amelia egy hosszú, fekete csillogós ruhát választott, amely stílusos kontrasztot alkotott húga választásával.

Lady Amelia és Lady Eliza mindössze 5 évesek voltak, amikor Diana hercegné tragikusan elhunyt. A nővérek korábban a Tatler magazinnak beszéltek arról, hogy gyermekként milyen különleges kapcsolat fűzte őket hozzá.

– mesélte Eliza és hozzátette, hogy Diana hihetetlenül melegszívű volt, mindig igyekezett kapcsolatot teremteni vele és a testvérével.

