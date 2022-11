Szívszorító: Ugyanazzal a gyógyíthatatlan betegséggel küzd a két hollywoodi barátnő

Szklerózis multiplexszel küzd Christina Applegate és Selma Blair is, akik egymás legnagyobb támaszai ebben az élethosszig tartó küzdelemben.

Selma Blair és Christina Applegate, akiknek színészi karrierje egymás mellett ívelt felfelé és az Édes kis semmiség című vígjátékban még együtt is játszottak, mindketten ugyanazzal a súlyos betegséggel küzdenek.

Az 50 éves Selma, aki 2018 óta él szklerózis multiplexszel most a Entertainment Tonigh-nak mesélt róla, hogy épp Christina az egyik legnagyobb támasza a betegségben, akinél néhány évvel később jelentkeztek az első félelmetes tünetek.

“Christina briliáns és egyszerűen gyönyörű. Évek óta ismerjük egymást, és nagyon szoros a barátságunk. A szklerózissal együtt is fantasztikus dolgokat visz véghez. Ő az egyik legmegbízhatóbb támaszom. Ha szükséged van valamire, már ott áll az ajtód előtt és hív, hogy engedd be.”

Selmánál 2018-ban állapították meg az orvosok a betegséget, miután néha elesett, elejtett dolgokat, romlott a memóriája és az összerendezett mozgással is nehézségei voltak. 2019 nyarán átesett egy három hónapos kezelésen, amely a színésznő egyetlen esélye volt a gyógyulásra. Az őssejt-transzplantációra és a kemoterápiára azután volt szükség, hogy Selma már szinte egyáltalán nem tudta mozgatni a bal lábát, alig tudta formálni a szavakat. Idén ősszel Blair mindenkit lenyűgözött a Dancing with The Starsban nyújtott előadásaival, a műsortól azonban idejekorán búcsúzott romló állapota miatt.

Christina számára a betegség a sokadik a sorban, az elmúlt évtizedek alatt több súlyos betegséggel megküzdött már, 2008-ban mellrákkal diagnosztizálták, majd kettős masztektómia után, egy rákra hajlamosító gén miatt petefészkeit is eltávolították 2017-ben. Mindemellett súlyos alvászavarral és a korai menopauzával is diagnosztizálták korábban. A színésznő nemrég egy megindító interjúban árulta el, hogy mióta szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála, bot nélkül már járni sem tud, és ez kihatott a testére is, 18 kilót szedett fel.

