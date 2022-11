Egy 50 éves nő csábította el Shanwn Mendest - ki nem találja, mivel foglalkozik

Úgy tűnik, az énekes megtalálta, ki fogja begyógyítani a Camila Cabello okozta sebeket.

Úgy tűnik, Shawn Mendes készen áll egy új szerelemre, sőt talán már rá is talált egy 50 éves orvos személyében. A 24 éves énekest többször is látták már Dr. Jocelyne Mirandával, így most egész Hollywood az énekes és a sztárok csontkovácsának románcáról pletykál – írja a Hola magazin.

Shawn Mendes is reportedly dating 50-year-old Jocelyne Mirando. Mendes is 24 years old.https://t.co/5GXCPIYbIx — URBAN POP FAN (@UrbanPopFan) November 23, 2022

A hét elején a nyugat-hollywoodi farmerpiacon fotózták le együtt a párt, Jocelyne rózsaszín ruhát, Shawn pedig fehér pólót és kék farmert viselt.

Az újdonsült párt vásárlás közben egymást ölelgetve és kézen fogva látták, így sokatmondó, hogy több lehet közöttük munkakapcsolatnál.

Shawnt és Jocelynt már hetekkel ezelőtt is látták együtt, amikor a South Beverly Grillben ebédeltek Los Angelesben, azonban a pár eddig még nem erősítette meg, hogy tényleg randevúznának.

Shawn Mendes is reportedly dating 50-year old chiropractor, Jocelyn Miranda, who’s nearly 30 years his senior. pic.twitter.com/r1C22lZ2ab — Buzzing Pop (@BuzzingPop) November 24, 2022

Jocelyn húszéves orvosi tapasztalattal rendelkezik a test biomechanikája, biodinamikája és légyrész manuálterápia terén. Különböző hírességekkel és A-listás sztárokkal dolgozott már együtt, többek között Justin Bieberrel, Justin Timberlake-kel, Omar Apollóval, Hailey Bieberrel vagy Kendall Jennerrel.

Korábban Shawnnal is dolgozott már együtt a 2018-2019-es turnéja során, így az ismeretségük nem friss, nem kizárt, hogy a munkakapcsolat során barátkoztak össze, ami most hogy Shawn és az énekesnő, Camila Cabello szakítottak, új szintre lépett.

Jocelyn egyébként egy nappal sem néz ki többnek 30-nál, vélhetően ezért sem érdekli őket 26 évnyi korkülönbség.