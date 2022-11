Hosszas betegség után elhunyt a Trónok harca színésze

A Dr Feelgood rockzenekar gitárosa és a Trónok harca sztárja, Wilko Johnson 75 éves korában halt meg a hasnyálmirigyrákkal vívott harc után. A gyászhírt a zenekar tagjai hozták nyilvánosságra.

I’m sad to hear today of the passing of Wilko Johnson, the Dr Feelgood guitarist and singer/songwriter.

I saw Wilko perform at Koko in Camden in May 2013 and the atmosphere was electric. This show was originally billed as his farewell tour pic.twitter.com/M1sQIEe4mm

— Jimmy Page (@JimmyPage) November 23, 2022