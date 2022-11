Dicaprio olyan arcpirítóan beképzelt volt, hogy majdnem lecsúszott a Titanic főszerepéről

Leonardo DiCaprióról simán eltudjuk képzelni, hogy csak úgy átsiklik a meghallgatásokon, már ha egyáltalán kell ilyenekre járnia. Ez azonban nem volt mindig így. A 23 éves Leo castingja a Titanic főszerepére nem volt éppen zökkenőmentesnek mondható James Cameron szerint.

Leonardo DiCaprio Originally Refused #Titanic Screen Test, James Cameron Told Him: ‘You’re Going to Read, Or You’re Not’ Getting Hired https://t.co/UJXaD620QI

— Variety (@Variety) November 22, 2022