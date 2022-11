Megtörte a betegség, alig ismerni rá a Hull a pelyhes sztárjára

Sinbad két évvel a súlyos agyvérzés után, most tanul újra járni.

A 66 éves David Adkins, színpadi nevén Sinbad, súlyos agyvérzéssel került kórházba 2020 novemberében. Két évvel a tragédia után, a család hosszas közleményben számolt be a komikus jelenlegi állapotáról. Szerettei elmondták, hogy még hosszú út áll előtte, mire teljesen felépül.

Az agyvérzés után, az orvosok közölték, hogy Sinbad többé nem fog tudni lábra állni, ennek ellenére a komikus bebizonyította, hogy képes rá, és most minden centiméterért megküzd, hogy egyszer újra járni tudjon.

Sinbad iszkémiás stroke-ot kapott, egy vérrög a szívéből az agyába jutott. Kilenc hónapig volt kórházban, 2021 júliusában engedték ki.

„Az ilyen típusú betegségeknek a túlélési aránya körülbelül 30 százalék. Sinbad már legyőzte a nehezét és jelentős javulást mutatott, ami meghaladta mindannyiunk várakozásait, de továbbra is kilométerek vannak előtte”

– írta a családja.

A komikus az HBO The Sinbad Show-nak és az NBC-n futó A Different Worldnek köszönhette hírnevét, de szerepelt olyan mozifilmekben is, mint a Hull a pelyhes vagy az Elnökcsemete. A színészt legutóbb a Fox csatorna Rel című sorozatában láthatták a nézők.