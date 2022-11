Jó hír érkezett a 83 éves Terence Hillről

Az olasz származású Terence Hill, eredeti nevén Mario Girotti, egy interjúban elárulta, hogy nemrég az olasz és az amerikai állampolgársága mellett megkapta a németet is. A 83 éves színész életében nagyon meghatározó volt német származású édesanyja, és így az anyanyelve is, amit szinte folyékonyan beszél. A színész a Los Angeles-i német főkonzultól kapta meg az új útlevelét. A 83 éves színész így már három állampolgársággal is büszkélkedhet – hangzott el az M1 Hírek Plusz adásában.

Megkapta a német állampolgárságot Terence Hill