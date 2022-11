Elhunyt a legendás sorozat színésze

Tragikus hír érkezett Hollywoodból: vasárnap 49 éves korában elhunyt a Power Rangers című sorozat egyik főszereplője, Jason David Frank amerikai színész. Sajtóértesülések szerint önkezével vetett véget életének.

Jason David Frank a zöld egyenruhás Power Rangert, Tommy Olivert alakította az eredeti, 1993-ban bemutatott sorozatban. A színész halálát először a menedzsere jelentette be vasárnap, korábbi kollégái pedig azt az Instagramon erősítették meg – írta a TMZ.

Jason David Frank a Power Rangers egyik legnépszerűbb színésze volt – írta az Associated Press. A sorozatból 2017-ben mozifilm is készült, amelyben a színész egy rövid időre ismét megjelent. Frank tehetséges harcművész is volt, karatéban feketövet szerzett, 2010-ben pedig bemutatkozott a UFC-ben is.

