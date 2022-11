Beyonce és Adele elől is elhalászta a díjat Taylor Swift

Az énekes-dalszerzőnek a hat díjjal együtt már 40 AMA-trófeája gyűlt össze az elmúlt években, több, mint bárki másnak. Az Amerikai Zenei Díjakról közönségszavazás dönt.

A csillogó, aranyszínű ruhát viselő Swift a díjakat átvéve köszönetét fejezte ki a közönségnek, amely – mint elmondta – további számok írására bíztatta, és ezzel végső soron boldoggá is tette őt.

A 32 éves sztár az elmúlt három évben négy új lemezt és két újra felvett albumot adott ki. Legutóbbi, Midnights című lemezének számai az októberi megjelenés után a Billboard toplistáján rögtön elfoglalták az első tíz helyet.

A díjátadón az év előadóművésze díj mellett a kedvenc popalbum és country album trófeáját is elvitte, továbbá Red című 2012-es videoklipjének új felvétele is díjat ért.

The 50th American Music Awards are taking place on Sunday night at the Microsoft Theater in Los Angeles.

The star-studded event celebrates the year’s best music and performances, as voted on by fans. https://t.co/qS4GCO2C43

