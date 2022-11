Elutasították Mariah Careyt, nem lehet a karácsony királynője

Mariah Carey szerette volna levédetni a Queen of Christmas elnevezést, de egy másik énekesnő közbeszólt.

Az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatala elutasította Carey védjegy kérelmét, ami lehetővé tette volna számára, hogy a világon egyedüliként használhassa zenéin és árucikkein a „karácsony királynője” jelzőt.

Mariah Carey: US singer’s application to trademark ‘Queen of Christmas’ denied https://t.co/FHmKla9ept — World United News (@Wunitednews) November 17, 2022

Carey a QOC és a Princess Christmas rövidítések védjegyeztetésére tett kísérletei is kudarcot vallottak.

A popsztár az 1994-es All I Want for Christmas Is You című számának megjelenése óta mondhatni karácsonyi fogalommá vált.

Carey cége, a Lotion LLC tavaly kérvényezte a karácsonyi védjegyet, ami miatt egy másik énekesnő, Elizabeth Chan augusztusban jogi lépéseket tett, hogy megakadályozza a bejegyzés megszerzését.

Chan, akit a The New Yorker 2018-ban a karácsony királynőjének nevezett, mivel egy évtizeden át minden évben eredeti ünnepi lemezeket adott ki, kritizálta Careyt, amiért megpróbálja pénzzé tenni a karácsonyt.

„Úgy gondolom, hogy senkinek nem szabadna a karácsony kapcsán semmit monopolizálni és Mariah pont erre törekszik. Ez egyszerűen nem helyes. A karácsony mindenkié. Arra való, hogy megosszuk, nem arra, hogy birtokoljuk”

– mondta Chan a Variety-nek adott interjújában.