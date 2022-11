Jodie Foster figyelméért akarta megölni az amerikai elnököt az elmeháborodott zaklató

Alig volt tizennégy éves, amikor a Taxisofőr drogfüggő tinédzser prostituáltjának szerepéért először Oscar-díjra jelölték. Alakítása egy őrült rajongóra akkora hatással volt, hogy 1981-ben azért követett el merényletet Ronald Reagan amerikai elnök ellen, hogy felkeltse a színésznő figyelmét.

Alicia Christian Foster (a Jodie művésznév egy Josephine nevű családi barát keresztnevének rövidítéséből ered) már egyévesen beszélt, kétévesen olvasott, háromévesen reklámfilmben, hatévesen tévésorozatban szerepelt, tízévesen filmfőszerepet osztottak rá, és tizennégy évesen a rendkívül nézett Saturday Night Live tévéshow addigi legfiatalabb műsorvezetője lett. George Lucas neki szánta Leia hercegnő szerepét a Csillagok háborújában, de a Disney cég, amelyhez Fostert szerződés kötötte, nem adta ki.

Alig volt tizennégy éves, amikor a Taxisofőr drogfüggő tinédzser prostituáltjának szerepéért először Oscar-díjra jelölték. Alakítása egy őrült rajongóra akkora hatással volt, hogy 1981-ben azért követett el merényletet Ronald Reagan amerikai elnök ellen, hogy felkeltse a színésznő figyelmét.

John Hinckley 1981-ben hat lövést adott le Reaganre Washingtonban, miközben az elnök egy beszéde után az autója felé tartott. Mind a hat lövés célt tévesztett, de az egyik lövedék gellert kapott és életveszélyesen megsebesítette az elnököt. Reagan elnöki szóvivője egész életére lebénult a merénylet következtében. Sőt, 2014-es halálakor az orvosszakértő azt állapította meg, hogy gyilkosság áldozata lett, mert halálát az 1981-ben leadott lövés okozta. Hinckley-t a bíróság nem beszámíthatónak nyilvánította, ezért nem került börtönbe, de évtizedeket töltött elmegyógyintézetben.

A most 67 éves egykori merénylő eddig teljesen el volt tiltva az alkohol- és droghasználattól, és semmilyen formában nem léphetett kapcsolatba sem áldozataival, sem Jodie Foster színésznővel, akit az 1980-as években megszállottan imádott és zaklatott is, és akire a merénylet elkövetésével kapcsolatban is hivatkozott. Hinckley idén júniusban teljesen visszanyerte szabadságát.

A színésznő idén kommentálta a sajtóban először az ügyet, korábban minden olyan interjút lemondott, amiről megtudta, hogy kérdeznek a zaklatójáról.

„Anyukám publicista volt, és nagyon világosan elmondta, hogy mit kell tennem azért, hogy ne csak úgy ismerjenek, mint azt a személyt, akinek »szerepe volt« az elnök elleni merényletben. Azt mondta, ha olyan karriert akarok, ami nem erről szól, erről soha nem beszélhetek. Megtettem mindent, amit a bírósági ügy miatt kellett, aztán ennyi”

– mondta WTF with Marc Maron podcastjában.

Jodie Foser amerikai színésznő-rendező büszkén mutatja a díjat, amit az általa rendezett Family Party (Családi parti) című filmért kapott a 46. berlini Nemzetközi Filmfesztiválon, 1996. február 16-án (Fotó: MTI/EPA)

Foster karrierjét tényleg nem törte meg az eset, következő filmjében már énekesnőként bizonyított a filmtörténet egyetlen gyermek-gengszterfilmjében, a Bugsy Malone-ban, amelynek forgatásakor egyik szereplő sem múlt még el tizenhat éves. Alakításáért megkapta a brit filmakadémia (BAFTA) legjobb mellékszereplőjének és legígéretesebb tehetségének járó díját.

1985-ben magna cum laude diplomázott angol irodalomból a patinás Yale Egyetemen, ahol 1997-ben tiszteletbeli doktori címet is kapott. Színészi tanulmányokat viszont soha nem folytatott, 1989-ben mégis Sigourney Weaverrel és Shirley MacLaine-nel megosztva megkapta a Golden Globe-, majd immár egyedül az Oscar-díjat A vádlottak című filmért, amelyben egy többek által megerőszakolt, igazáért küzdő nőt játszott.

Három évvel később A bárányok hallgatnak című thrillerben az Anthony Hopkins által hátborzongatóan hitelesen megszemélyesített, kifinomult pszichopata gyilkost üldözte FBI-ügynökként, s ismét átvehette az Oscar-díjat – ezzel ő lett az első színésznő, aki harmincéves korára kétszer is kitüntettek a filmvilág legrangosabb elismerésével. A film folytatását azonban még a felkínált 20 millió dollárért sem vállalta el. Nem sokan hinnék, de számos ismert szerepét csak jobb híján kapta: a Maverick című westernkomédiából Meg Ryan, a Pánikszobából Nicole Kidman, A másik én című thrillerből Michelle Pfeiffer hátrált ki előtte.

Jodie Foster (Fotó: MTI/EPA/Sören Stache)

Foster 1991 óta rendez is – Más, mint a többiek, Szédült hétvége (a Holly Hunter főszereplésével forgatott vígjátékot Koltai Lajos fényképezte), A hódkóros (ebben ismét Mel Gibsonnal játszottak együtt), s a 2010-es évektől elsősorban erre koncentrál. A 2016-ban bemutatott, a médiát és a pénzvilágot bíráló Pénzes cápa című túszdrámában George Clooney-ra és Julia Robertsre osztotta a főszerepet. 1994-ben producerként is beszállt a Nell, a remetelány című filmdrámába (azóta még további nyolc filmet jegyzett producerként), amelynek főszerepéért immár negyedszer jelölték Oscar-díjra – maga Foster ezt tartja pályafutása legjobb alakításának. Olyan sikeres televíziós produkciókban is kamera mögé állt, mint a Kártyavár, a Narancs az új fekete vagy a Fekete tükör című sorozatok.

A franciául kiválóan beszélő sztár több francia nyelvű kislemezt adott ki, filmjei francia változatában saját magát szinkronizálja, és 2011-ben ő volt a legrangosabb francia filmdíj, a César-gála elnöke.

Szinte az összes műfajban kipróbálta magát: ugyanolyan otthonosan mozog sci-fiben (Elysium – Zárt világ), westernben (Maverick), romantikus, kosztümös filmben (Sommersby, Anna és a király), mint krimiben (Légcsavar, A belső ember). A tévés rajzfilmfamília, a Simpson család legkisebb tagja az ő hangján beszélt először összefüggően. 2011-ben Roman Polanski instruálta Az öldöklés istene című vígjátékban, amely a magyar származású francia írónő, Yasmina Reza műve alapján készült. Egy korábbi nyilatkozata szerint nagy vágya, hogy filmet készítsen Leni Riefenstahlról, Adolf Hitler kedvenc rendezőnőjéről.

Jodie Foster amerikai filmszínésznő-rendező kezében emlékplakettjével a nevét viselő csillag avatási ünnepségén, a Hollywoodi hírességek sétányán, Los Angelesben 2016. május 4-én (Fotó: MTI/EPA/Paul Buck)

Magánéletéről tudni, hogy két gyermeke született, az apa kilétét azonban legmélyebb titkaként őrzi. 2014-ben összeházasodott barátnőjével, Alexandra Hedison fotós-színésznővel. A People Magazine által 2002-ben a legszebb 50 ember közé választott színésznő szabad idejét legszívesebben fiaival tölti, kedveli a kickboxot, a jógát, a karatét, az aerobikot és a súlyemelést. Kedvenc könyve Jerome David Salinger Franny és Zooey című műve, a filmek közül François Truffaut Négyszáz csapását kedveli leginkább, pályatársai közül Meryl Streepet és Robert De Nirót tartja a legtöbbre.

Azon kevesek egyike, aki gyerekszínészből igazi világsztárrá nőtte ki magát, és azon még kevesebbek közé tartozik, aki büszke birtokosa mind a négy legrangosabb filmes kitüntetésnek – az Oscar-, az Arany Glóbusz- és a BAFTA-díjnak, valamint az amerikai film- és televíziós színészek egyesülete (SAG) díjának. A színésznőt 2013-ban a Golden Globe-gálán Cecile B. DeMille-díjjal tüntették ki. 2016 óta csillaga díszíti a hollywoodi Hírességek Sétányát, s 1998-ban egy kisbolygót is elneveztek róla. Tavaly kapta meg a legjobb női mellékszereplőnek járó harmadik Golden Globe-díját a The Mauritanian című filmben nyújtott alakításáért. Az alkotás az Egyesült Államok guantánamói fogolytábora körüli visszásságokat dolgozza fel egy 14 évig fogva tartott rab igaz története alapján. Ugyancsak tavaly a cannes-i filmfesztiválon Arany Pálma életműdíjat vehetett át.