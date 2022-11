Holtan találta szerelmét a gyönyörű modell, megindító részletességgel mesélt a történtekről

Paulina Porizkova a Sports Illustrated fürdőruha-számának legendás szépsége kendőzetlen őszinteséggel vallott férje, a zenész Ric Ocasek 2019-es haláláról.

A most 57 éves egykori modell, 2019 szeptemberében holtan találta férjét az ágyában. Noha az 1989-ben összeházasodott pár harminc együtt töltött év után a válást tervezte, még mindig együtt éltek közös New York-i otthonukban.

Paulina Porizkova recalls horrifying moment she found Ric Ocasek dead https://t.co/tqaP8IIwqK pic.twitter.com/NACLHH4yJl — Page Six (@PageSix) November 16, 2022

Porizkova éppen kávét vitt Ocaseknek, miután a férfi egy operációból lábadozott, amikor 2019 szeptemberében felfedezte az élettelen testét. Ric 75 éves volt.

„A szemei már nem úgy néztek ki, mint az ő szemei. Tudtam, hogyan kell azoknak a szemeknek kinézniük, olyan jól ismertem azokat a szemeket. Megérintettem az arcát. Hideg volt”

– írta nemrég megjelent No Filter: The Good, the Bad and the Beautiful című könyvében.

A Sports Illustrated egykori bombázója elárulta, hogy lábai összecsuklottak alatta és percekig csak kuporgott a padlón. Paulina ráébredt, hogy a hírt közös gyermekeikkel, a most 29 éves Jonathannel és a 24 éves Oliverrel is közölnie kell.

Az egykori sztárpár 2018-ban jelentette be a szakításukat, egy évvel azelőtt, hogy Ric váratlanul elhunyt. A gyászoló feleséget teljesen lesokkolta, amikor megtudta, hogy férje „elhidegülésre” hivatkozva kiírta őt a végrendeletéből.

„Vegyes érzések kerítettek hatalmukba. Egyrészről borzalmasan nehéz volt, hiszen egy olyan embert gyászoltam, aki az egész életemet jelentette számomra, másrészről viszont úgy éreztem elárult, és megtiporta azt a több mint 30 évet, amit együtt töltöttünk.”

A cseh származású szépség mindössze 19 éves volt, amikor 1984-ben a Drive című dalához készült klip forgatásán találkozott a The Cars 40 éves frontemberével, és rögtön szenvedélyes viszonyba kerültek. Ric és Paulina 1989-ban házasodtak össze, miután a zenész második válása hivatalosan lezárult.