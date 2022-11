Egy ház falának ütközött nagy sebességgel az autójával a színésznő, halála után perlik a családját

Heche augusztus 5-én autójával először egy garázsba rohant bele, majd később egy ház falának ütközött nagy sebességgel. A színésznőt augusztus 14-én kapcsolták le a gépekről, miután olyan súlyos agysérülést szenvedett az autóbalesetében, hogy életét nem lehetett megmenteni.

Anne Heche’s estate is sued by woman whose home the late actress destroyed in crash pic.twitter.com/zre07IFqS6

— DTN NEWS (@DTNNEWUpdates) November 15, 2022