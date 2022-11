Gyönyörű szupermodell csapott le Kim Kardashian exére

Az a hír járja, hogy a frissen elvált Emily Ratajkowski fejét elcsavarta Kim Kardashian volt pasija, a humorista és színész Pete Davidson.

Pete Davidson and Emily Ratajkowski are reportedly dating, 'really like each other' https://t.co/OgElhnCXlw pic.twitter.com/A92NAIoNms

— Page Six (@PageSix) November 14, 2022