Gyógyíthatatlan betegsége miatt, segítség nélkül járni sem tud a Rém rendes család legendás színésze

Csillagot kapott a Hírességek sétányán Christina Applegate, akinek ez volt az első nyilvános megjelenése, mióta kiderült a betegsége.

Az 50 éves színésznő érzelmes, vicces és szívszorító sorokkal mondott köszönetet, amikor november 14-én átadták neki a régóta áhított csillagát a hollywoodi Hírességek sétányán.

It was Applegate’s first public appearance since revealing in 2021 that she’d been diagnosed with multiple sclerosis. https://t.co/ntKJ5lEZ50 — TODAY (@TODAYshow) November 14, 2022

Az 50 éves Emmy-díjas Applegate-hez, – akinek ez volt az első nyilvános szereplése azóta, hogy 2021-ben bejelentette, hogy szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála – csatlakozott az Egy rém rendes család két sztárja, Katey Sagal és David Faustino, valamint a Dead to Me színésznője, Linda Cardellini is.

Az édesanyját támogatva, az eseményen jelen volt a színésznő 11 éves lánya, Sadie is, akit Applegate könnyes szemekkel a számára „legfontosabb embernek nevezett a világon”.

Los Angeles, 2022. november 15.

Christina Applegate amerikai színésznõ a nevét viselõ csillag avatási ünnepségén a Hollywoodi hírességek sétányán, Los Angelesben 2022. november 14-én. A mûvésznõnél 2021-ben a szklerózis multiplex betegséget állapították meg.

MTI/EPA/Nina Prommer

„Sokkal többet jelentesz számomra, mint azt valaha gondolnád. Minden nap hálás vagyok, hogy felkelhetek és elvihetlek az iskolába. Te vagy a mindenem, köszönöm, hogy végig mellettem álltál”

– szólt lányához Christina a pódiumról, ahová Katey Sagal segítette fel.

A színésznő elárulta, hogy kislánykora óta arról álmodik, hogy saját csillaga legyen a Hírességek sétányán. Felidézte, hogy gyerekként ugyanezen az utcán állt, amikor a Csillagok háborúja című filmre várt. Amikor körülnézett az utcán lévő csillagok neveit nézve, azt gondolta: „Én is akarok egyet!”

„Ez a nap többet jelent számomra, mint azt el tudnátok képzelni”

– mondta elérzékenyülve Applegate.

Christina az elmúlt évtizedek alatt több súlyos betegséggel megküzdött már, 2008-ban mellrákkal diagnosztizálták, majd kettős masztektómia után, egy rákra hajlamosító gén miatt petefészkeit is eltávolították 2017-ben. Mindemellett súlyos alvászavarral és a korai menopauzával is diagnosztizálták korábban. A színésznő nemrég egy megindító interjúban árulta el, hogy mióta szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála, bot nélkül már járni sem tud, és ez kihatott a testére is, 18 kilót szedett fel.

Applegate 2013 óta él házasságban a holland basszusgitáros Martyn LeNoble-lal, a párnak egy közös gyermeke született, Sadie, aki most tizenegy éves.