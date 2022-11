David Hasselhoff és 28 évvel fiatalabb felesége között szikrázott a levegő

A nagy korkülönbség ellenére, csak úgy vibrál a levegő Hasselhoff és harmadik felesége, a 42 éves Hayley Roberts között. A sztárpár a 29. MTV Europe Music Awards díjátadón vett részt Düsseldorfban, a vörös szőnyegen pózolva pedig érzelmes csókot váltottak a kameráknak.

A színész fekete öltönyben, lezseren kigombolt ingben érkezett, míg kedvese egy combközépig felsliccelt ruhát, amely a felsőrészen sem hagyott sokat a képzeletnek.

David Hasselhoff, 70, smooches wife Hayley Roberts, 42, as she dons racy gown at MTV EMAs #MTVEMA2022https://t.co/wvirUj0w9I pic.twitter.com/iwjj6eQy26

— Express Celebrity 💫 (@expressceleb) November 13, 2022