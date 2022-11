Schwarzenegger dörzsölt húzással szedte rá Stallonét

A 76 éves Sylvester Stallone egy nemrégiben adott interjúban elárulta, hogy bizony volt idő, hogy ő és a Terminátor 75 éves sztárja ki nem állhatta egymást, a rivalizálást pedig felsőfokon űzték, aminek egyszer bizony ő volt az elszenvedője.

Find out what movie Sylvester Stallone was tricked into doing by Arnold Schwarzeneggerhttps://t.co/1EZXIA87uH

— JustJared.com (@JustJared) November 13, 2022