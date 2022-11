Családja nélkül ünnepelt Károly, viszályok sora árnyékolta be a király születésnapját

III. Károly király ma ünnepli első születésnapját uralkodóként. Kétségtelen, hogy a 74. életévét betöltő király öröme nem felhőtlen, hiszen ez az első születésnapja, amit édesanyja, a néhai Erzsébet királynő nélkül ünnepel. Azonban Wales egykori hercegének születésnapjai korábban sem tartoztak élete legboldogabb eseményeihez, beárnyékolta őket a szomorúság, a családi viszályok, a válás és még megannyi hullámvölgy.

King Charles celebrates his 74th birthday, his first as monarch https://t.co/VT2wnKEeWh

— BBC News (UK) (@BBCNews) November 14, 2022