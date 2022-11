A nagybeteg Jeff Bridges még erre is képes volt, hogy oltárhoz kísérhesse a lányát

A 72 éves színész a The Independentnek adott friss interjújában beszélt arról, hogy milyen egészségügyi kihívásokkal kellett szembenéznie, mielőtt 2021 augusztusában lányát, Hayley Roselouise Bridges-t oltár elé vezette volna az esküvőjén.

Jeff Bridges Reveals He Worked with a Trainer to Walk His Daughter Down the Aisle at Her Wedding https://t.co/lpGop1O8zN

— People (@people) November 11, 2022