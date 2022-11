Ő Lindsay Lohan 28 éves húga, aki káprázatosan mutatott nővére mellett a premieren

Aliana Lohan maga is énekesnő, akárcsak Lindsay, és a színészi tehetségét is többször megmutatta már testvére filmjeiben.

Az Apád-anyád idejöjjön! gyereksztárját finoman fogalmazva érték hullámvölgyek az elmúlt tíz évben, karrierje egy időre meg is feneklett, de idén tündöklő csillagként hódítja vissza a nézőket, kezdve egy romantikus karácsonyi vígjátékkal, ami a Netflix égisze alatt készült.

Lindsay Lohan and Sister Aliana Lohan Hold Hands on the Way to 'Falling for Christmas' Premiere https://t.co/NWcgh9x6EY — People (@people) November 10, 2022

A film premierje a The Paris Theaterben igazi családi esemény volt, hiszen dubaji bankár férje mellett húga, Aliana Lohan is részt vett az eseményen, és nem csak nővére támogatása miatt, hanem mert ő maga is feltűnik a film néhány jelenetében. Ali egy gyönyörű fehér és arany virágokkal hímzett estélyiben tündökölt, ami tökéletesen összeillett nővére, szintén virágokkal díszített kreációjával.

Aliana alakítja az elkényeztetett hotelörökösnő stylistját, ami nem az első alkalom, hogy a testvérek együtt szerepelnek a képernyőn. Aliana szerepelt már az Apád-anyád idejöjjön!, a Hát nem baba!, A tudom, ki ölt meg című filmekben, de szerepet kapott nővére “Confessions of a Broken Heart” című videóklipjében is.

A két nővér kapcsolata a mai napig is nagyon szoros, annak ellenére, hogy Lindsay évek óta nem Amerikában él. Lindsay még a film betétdalain is együtt dolgozott húgával, akinek “Without You” című dala a karácsonyi moziban is felcsendül.

Aliana egyébként maga is énekesnői pályáját egyengeti kisebb nagyobb sikerrel, 2018-ban jelent meg “Long Way Down” címmel debütáló dala.