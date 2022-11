Ha Lindsay Lohanra nem is, dubaji bankár férjére mindenki felkapta a fejét

A megtépázott szárnyakkal, hamvaiból újra éledő színésznő évek óta nem nézett ki ilyen jól.

A 36 éves Lindsay Lohant férje, Bader Shammas támogatta a minap új karácsonyi Netflix filmje, a Falling for Christmas New York-i premierjén. A bemutatóra a színésznő testvérei, Aliana, Michael és Cody is elmentek, hogy együtt ünnepeljék Lindsay visszatérését a filmvászonra.

Az Apád-anyád idejöjjön egykori gyereksztárja levetkőzte botrányoktól tarkított lázadó korszakát és ma már kifinomult nőies stílusával kápráztatja el a rajongóit. A színésznő egy csipkés, virágmintákkal díszitett Valentino estélyiben tündökölt férje és színészkollégái társaságában.

A film története szerint, közeleg a karácsony és egy frissen eljegyzett, elkényeztetett hotelörökösnő egy síbaleset következtében elveszíti az emlékezetét (mintha Goldie Hawn lenne A vasmacska kölykeiből), de szerencséjére egy jóképű férfi és aranyos kislánya befogadják.

Az már előre megjósolható, hogy a színésznő alakítása megosztó lesz mind a nézők, mind a kritikusok számára, de abban biztosan lehetünk, hogy 2022 egyik legjobban várt karácsonyi filmjét kaphatjuk a Netflixtől, amely november 10-én debütált.