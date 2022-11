Chris Evans megtalálta a nagy Őt, akivel családot alapítana

A hét elején még csak pletyka volt, hogy Chris Evans és a Warrior Nun című sorozat színésznője, Alba Baptista kegy párt alkotna, most azonban egy People magazinnak nyilatkozó barát megerősítette, hogy ő ketten bizony tényleg együtt járnak, ráadásul már egy éve.

Chris Evans Is Dating Actress Alba Baptista: 'It's Serious,' Says Source — He's 'Never Been Happier' https://t.co/z65YWnL3Y5

— People (@people) November 10, 2022