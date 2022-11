Kim Cattrall vadítóan festett ritkán látott szerelme oldalán

A 66 éves színésznő miniruhában villantotta meg formás lábait a vörös szőnyegen.

A Szex és New York és a Próbababa szépséges sztárja a minap a Glamour Women of the Year átadóra volt hivatalos, ahol átvehette a Screen Icon díjat, amellyel közel 50 éves karrierjét ünnepelték.

Kim Cattrall, 66, Slays In Black Mini Dress For Rare Red Carpet Appearance With Boyfriend https://t.co/Z37IMcEivT — Breaking Celebrity News (@BreakingCN) November 9, 2022

Kim egy fekete, pántnélküli David Koma által tervezett miniruhában ragyogta be az estét, oldalán pedig feltűnt ritkán látott barátja, Russel Thomas is, akivel 2016-ban ismerkedett meg és azóta elválaszthatatlanok.

„Valahogy megkedveltük egymást, tartottuk a kapcsolatot, aztán kijött hozzám Vancouverbe. Nagyon bátor volt tőle, mert nem igazán ismertük egymást azon kívül, hogy együtt ettünk néhányszor. De eljött, és remekül kijöttünk egymással, és azóta is együtt vagyunk!”

– árulta el Kim a PEOPLE-nek 2020 szeptemberében.

A Screen Icon-díj átvételi beszéde során Kim megjegyezte, mennyire büszke magára, hogy 60-as évei közepén is képes volt felvenni a miniruhát.

„Több mint 50 fránya éve vagyok színésznő, filmben, televízióban és színházban dolgozom. Játszottam szenátorokat, királynőket, elnököket, lakókocsiparki anyukákat és vámpírokat. Fiatal lányként kezdtem, most én vagyok a legidősebb színész a forgatásokon, de legalább még mindig fel tudom venni ezt a ruhát”

– viccelődött a színpadon.