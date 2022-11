Károly király feje mellett centikre repült el a tojás - VIDEÓ

Tojással próbálták megdobálni szerdán a brit uralkodót és feleségét, Kamilla királynét.

III. Károly király és hitvese, Kamilla az észak-angliai Yorkba látogatott abból az alkalomból, hogy elkészült az uralkodó néhai édesanyja, II. Erzsébet királynő emlékműve. Ez az első szobor, amely halála után készült a két hónapja elhunyt királynőről.

BREAKING: A man has been detained by police after appearing to throw eggs at King Charles and the Queen Consort during a walkabout in York. https://t.co/xVpkkRY0Mn — Metro (@MetroUK) November 9, 2022

II. Erzsébet királynőt életének 97., uralkodásának 71. évében, szeptember 8-án érte a halál nyári rezidenciáján, a skóciai Balmoral kastélyában. Halálának pillanata óta elsőszülött fia, Károly volt trónörökös a brit uralkodó.

A szobrot a yorki székesegyházban helyezték el, és a király a műalkotás avatására utazott feleségével a városba, amely az anglikán egyház második legfontosabb székhelye Canterbury után.

A szerdai ceremónia előtt az uralkodó Kamilla kíséretében gyalogosan végigjárta a környező utcákat, hogy személyesen üdvözölje az összegyűlt többezres tömeget, amikor a tömegből egy férfi több tojást hajított rájuk.

This is the moment an egg is thrown at King Charles III and Queen Consort in York. pic.twitter.com/oBsZE0bA6U — GB News (@GBNEWS) November 9, 2022

A helyszíni felvételek szerint a tojások egyiküket sem találták el, és a király különösebb ijedelem nélkül, láthatólag tréfálkozva nyugtázta az incidenst, amely az ősi városkapu, a Micklegate Bar közelében történt.

Több évszázados hagyomány, hogy a Yorkba látogató uralkodók ezen a kapun át lépnek be a városba.

A rendőrök a tojásokkal dobálózó férfit néhány másodperc alatt legyűrték, őrizetbe vették és elvitték a helyszínről. Kilétéről és indítékairól egyelőre nem hangzott el hivatalos tájékoztatás.

Someone just tried to throw an egg at the ‘king’ Charles in York pic.twitter.com/vY9l2L7ieT — BBlues80 (@BBlues80) November 9, 2022

Hasonló esetek rendkívül ritkák a brit uralkodócsalád történetében, bár volt példa ennél sokkal veszélyesebb incidensekre is.

Több mint négy évtizede, 1981 júniusában egy fiatal férfi II. Erzsébet királynő hivatalos születésnapjának nyilvános ceremóniáján a tömegből hat lövést adott le az ünnepség helyszínére lóháton érkező uralkodóra, de a fegyverben vaktöltények voltak.

A Marcus Sarjeant nevű lövöldözőt annak idején ötévi börtönre ítélték, de három év letöltése után szabadon engedték.