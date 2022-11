Ámulatba ejtően fest a nyolcvanas évek gyönyörű színésznője

A 78 éves Lauren Hutton, akinek férfiak milliói hevertek a lába előtt, a nyolcvanhoz közel, köszöni szépen, de fantasztikusan érzi magát a bőrében.

Lauren Hutton a hatvanas években robbant be Christian Dior modelljeként New Yorkban, de gyönyörű vonásait és tehetségét Hollywood is elirigyelte.

A modell 25 évesen kapta meg első filmszerepét a Papíroroszlánban és innen nem volt megállás. Játszott Richard Gere oldalán az Amerikai dzsigolóban, Jim Carreyvel a Csak egy harapásban és Burt Reynolds-szal a Gatorban.

Lauren a nyolcvanas és a kilencvenes évek egyik szexszimbólumaként vonult be a köztudatba, és a szépsége ennyi év elteltével sem kopott meg. A ma 78 éves Hutton szerint, lejárt lemez az öregedés megállítása vagy késleltetése.

Kapcsolódó tartalom

„Ha szerencsénk van, megöregszünk. Számomra az anti-aging mozgalomnak soha nem volt értelme. Ideje belátni, hogy ez egy idejét múlt kifejezés. Rengeteg kutatás bizonyítja, hogy a hozzáállásunknak nagyon sok köze van ahhoz, hogyan öregszünk, így ahelyett, hogy ezen a ráncon vagy azon a folton aggódnánk, mindannyiunknak arra kellene koncentrálnunk, hogy megfelelően ápoljuk a bőrünket és önmagunkat.”

Nem ez az első alkalom, hogy a Calvin Klein fehérneműmodell megnyílt az öregedésről, és elárulta szépségtitkait. Májusban topless pózolt a Harper’s Bazaarnak, és beszélt arról, hogy miért nem hajlandó küzdeni a természetes öregedés ellen.

„Amikor a kozmetikai beavatkozásokról van szó, nagyon vékony a határ, amin az ember lépked. Vannak emberek, akikre ma már nehéz ránéznem. Az arcuk nem hasonlít azokra az emberekre, akiket egykor ismertem”

– mondta akkoriban Hutton.

Lauren Hutton a napi szépségápolási rutinját is megosztja az olvasókkal: „Általában igyekszem korán lefeküdni, sokat szeretkezni és olvasni” – viccelődött, és elárulta, rettenetes, de olykor a legszívesebben szappanos vízzel mos arcot.