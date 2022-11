Sylvester Stallone tragikus hibát vétett, ami kis híján mindent tönkretett

Ismét szent a béke Sylvester Stallone és felesége, Jennifer Flavin között, azok után, hogy a színész viselkedése a válás közelébe sodorta házasságukat. Flavin augusztus 19-én nyújtotta be 25 év után a válási papírokat, melyekben azt állította, hogy férje szándékosan elherdálta vagyonukat, amit Stalonne egyébként tagadott.

Sylvester Stallone is still fighting.

The 76-year-old Hollywood icon gets candid about his career, regrets, family, aging, the future of #Rocky and #Rambo and his new TV projects: https://t.co/yzIuNgU1jx pic.twitter.com/ptDZyLSCzw

— The Hollywood Reporter (@THR) November 7, 2022