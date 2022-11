Elhunyt a Folytassa...filmek színésze, hangja a Harry Potterrel vált világhírűvé

A legendás színész szórakoztatott kicsiket és nagyokat egyaránt közel nyolc évtizedes pályafutása során. Az idősebb generáció a Folytassa-filmekből, azokon belül is a Folytassa, nővér!, a Folytassa, tanár úr!, a Folytassa, rendőr! és a Folytassa, Kolumbusz! vígjátékokban láthatták, míg a fiatalabb korosztály a kétezres években hódító útjára indult Harry Potter-filmekben zárták a szívükbe, mint a mindig bölcs és kissé megviselt állapotban lévő Teszlek Süveg, akinek a hangját adta.

Philips, aki pályafutása alatt 150 filmben játszott, 2015-ben súlyos agyvérzést kapott, az elmúlt években otthon lábadozott.

A leginkább komédiás színészként hírnevet szerzett tehetség életét sorozatos tragédiák kísérték.

Első felesége, Penny Bartley, akivel a válás után is nagyon jó barátságot ápolt, 1981-ben egy lakástűzben életét vesztette. 2011-ben pedig második felesége, az egykori Bond-lány, Angela Scoular öngyilkossága rázta meg.

A színészre újra rátalált a szerelem, 2013 decemberében feleségül vette harmadik feleségét, Zara Carrt. Neki köszönhette az életét, a nő ugyanis a mentők kiérkezéséig lélegeztette, miután 2015-ben szélütést szenvedett.

Actor Leslie Phillips, best known for appearing in the Carry On comedy films, has died aged 98https://t.co/z0ptIMwp81

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 8, 2022